Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre le président de l’Assemblée nationale pakistanaise

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mercredi 28 juillet le président de l’Assemblée nationale du Pakistan, Asad Qaiser.

Au cours de la rencontre, le président du parlement pakistanais a présenté ses félicitations pour la victoire au Karabagh. « C'est une question de fierté pour nous de soutenir l'Azerbaïdjan. Nous pensons que nos relations seront plus fortes et plus étroites à l'avenir. La déclaration de Bakou a ouvert une nouvelle voie pour le développement de nos relations dans de nombreux domaines. Je crois que nous allons innover, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'énergie. L'Azerbaïdjan nous a toujours été cher, et il en sera ainsi. », a dit Asad Qaiser.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné qu'après la signature de la Déclaration, les relations entamaient une nouvelle étape. « Nous sommes absolument convaincus que les déclarations d'Islamabad et de Bakou renforceront davantage nos relations. L'Azerbaïdjan a toujours ressenti le soutien du Pakistan, et c'est une source de fierté. Le Pakistan a fourni une assistance morale à l'Azerbaïdjan pour libérer ses territoires de l'occupation », a indiqué le ministre azerbaïdjanais.