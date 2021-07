L’Allemagne a vacciné la moitié de sa population contre le Covid-19

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

En Allemagne, plus de 50% de la population ont été vaccinées entièrement contre le Covid-19, a tweeté Jens Spahn, ministre allemand de la Santé.

« Plus d’un Allemand sur deux (50,2 %, soit 41,8 millions) bénéficie d’une protection vaccinale complète, 61,1 % (50,85 millions) des citoyens ont reçu au moins une dose de vaccin. Plus il y aura de personnes qui se feront vacciner maintenant, plus l’automne et l’hiver seront sûrs ! », a-t-il écrit sur son compte Twitter.