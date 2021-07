Inondations en Chine: le bilan s’alourdit à 73 morts

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

En Chine, les pluies torrentielles dans la province centrale du Henan ont fait 73 morts, selon l’agence Xinhua.

Plus de 13,6 millions de personnes dans 150 régions de niveau du district ont été touchées par le dernier cycle d'averses depuis le 16 juillet. Plus de 1,02 million d'hectares de cultures ont été endommagés, et environ 784.200 logements se sont effondrés ou ont subi des dommages dans la province, selon les données officielles.

Au total, 1,47 million de personnes ont été déplacées en raison des inondations provoquées par les pluies.

Des opérations de secours et des efforts de reconstruction sont en cours dans toute la province.