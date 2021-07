L’Azerbaïdjan et la Chine discutent des perspectives de l’élargissement de leur coopération

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafayev, a rencontré mercredi dernier l'ambassadrice de la Chine en Azerbaïdjan, Guo Min.

Lors de la rencontre, les parties se sont déclarées satisfaites du développement des relations entre les deux pays dans divers domaines et ont échangé des vues sur les perspectives d'élargissement de la coopération dans les domaines économico-commercial, transport et transit, d’investissement, de technologies de l'information et de la communication, de tourisme et d’autres.

Les questions liées à la prochaine réunion de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Chine sur le commerce et la coopération économique ont fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.