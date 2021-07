Depuis quels pays l’Azerbaïdjan a-t-il importé le plus de produits ?

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Les pays depuis lesquels l’Azerbaïdjan a importé le plus de produits pendant la première moitié de l’année en cours ont été rendus publics.

C’est depuis la Russie que l’Azerbaïdjan a le plus importé au cours de ladite période, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Le coût total des importations depuis la Russie a constitué 923,9 millions de dollars américains.

La Russie est suivie par la Turquie et la Chine parmi les pays depuis lesquels l’Azerbaïdjan a importé le plus de produits en six mois.

La valeur des importations azerbaïdjanaises depuis la Turquie a été estimé à 817,6 millions de dollars et depuis la Chine à 697,4 millions de dollars.