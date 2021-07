La première vice-présidente : C’est avec une grande tristesse que j’ai appris les conséquences des terribles incendies en Turquie

Bakou, 30 juillet, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a présenté sur sa page Instagram officielle ses condoléances aux familles et amis des personnes tuées dans les incendies survenus en Turquie, pays frère.

« C’est avec une grande tristesse et un profond regret que j'ai appris les conséquences des terribles incendies survenus dans les provinces turques. Je présente mes plus sincères condoléances aux familles et proches des victimes. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La douleur du peuple turc est la nôtre. Je demande à Allah la force et la patience pour tout le peuple de Turquie ! », lit-on dans la publication de la vice-présidente azerbaïdjanaise.