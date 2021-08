Le président Ilham Aliyev participe à l’inauguration du Centre « Service ASAN » №6 de Bakou VIDEO

Bakou, 3 août, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé à l’inauguration du Centre « Service ASAN » №6 de Bakou.

Le président de l’Agence nationale des services à la personne et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République, Ulvi Mehdiyev, a informé le chef de l’Etat de ce centre qui est le sixième à Bakou et le vingt et unième dans le pays.

Il convient de noter que l'une des composantes importantes de la politique de l'État menée en Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev est de résoudre les problèmes sociaux de la population, de garantir son accès aux services des organismes publics et d'accroître encore la satisfaction des citoyens.

Il a été déclaré que divers organismes publics, entreprises privées et établissements de services publics fourniront plus de 320 services à tous les citoyens. Au total, 230 employés et 85 bénévoles travailleront au centre. La grande majorité d'entre eux sont des membres des familles de martyrs et d'anciens combattants.