Erdogan remercie les pays et organisations solidaires avec la Turquie contre les feux de forêts

Istanbul, 4 août, AZERTAC

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a remercié tous les pays, et organisations internationales, qui ont fait preuve de solidarité avec la Turquie dans sa lutte contre les incendies de forêts.

Dans un message, en turc et en anglais, partagé mardi sur Twitter, le Chef de l’État turc a voulu remercier tous les pays qui sont venus en aide à son pays, en envoyant des avions ou des équipes d’intervention, ou qui ont exprimé leur solidarité.

"Je remercie, au nom de mon peuple, tous les pays amis et les organisations internationales qui ont apporté leur soutien à notre combat contre les incendies de forêts, ou qui ont déclaré être disposés à le faire, qui ont exprimé leur solidarité et qui ont présenté leurs condoléances", a-t-il d’abord dit, espérant surmonter cette difficulté au plus vite.

Le Président turc a par ailleurs souhaité remercier tout particulièrement les présidents azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, russe, Vladimir Poutine, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, "qui ont apporté leur aide dès les premiers instants ».

"Je remercie également le Président de notre pays voisin l’Iran, Ebrahim Raïssi, l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le Président de la Croatie, Zoran Milanovic et le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, pour leur grande solidarité", a-t-il conclu.

Le message du président turc est accompagné d'une image reprenant les drapeaux et symboles des pays et organisations concernés.

Anadolu