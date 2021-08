(COVID-19) Le total mondial des cas dépasse les 200 millions, selon l'université Johns-Hopkins

Bakou, 5 août, AZERTAC

Le total mondial des cas de COVID-19 a dépassé les 200 millions mercredi, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns-Hopkins.

Mercredi à 15H21 heure locale (19H21 GMT), le total mondial des cas de coronavirus s'élevait à 200.014.602, dont 4.252.873 décès à travers le monde, ont montré les données.

Les Etats-Unis ont signalé 35.292.721 cas et 614.666 décès, les deux chiffres les plus élevés au monde. Ils représentent à eux seuls près de 18 % des cas mondiaux et près de 15 % des décès mondiaux.

L'Inde a enregistré le deuxième plus grand nombre de cas au monde avec 31.769.132 cas, suivie du Brésil avec 19.985.817 cas. Le Brésil possède également le deuxième plus grand nombre de décès au monde, avec 558.432 décès.

Les pays comptant plus de 4 millions de cas comprennent également la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Argentine, la Colombie, l'Espagne, l'Italie et l'Iran. Les autres pays présentant plus de 100.000 décès incluent l'Inde, le Mexique, le Pérou, la Russie, le Royaume-Uni, l'Italie, la Colombie, la France , l'Argentine et l'Indonésie, selon le décompte du CSSE.

Le total des cas dans le monde a passé le sinistre cap des 100 millions le 26 janvier, et a ensuite doublé en un peu plus de six mois.

Xinhua