Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 5 août un coup de fil du président de la République française, Emmanuel Macron.

Les chefs d'État ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration trilatérale dans la période postérieure à la déclaration signée le 10 novembre 2020, la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans la région dans la période post-conflit.

Au cours de la conversation téléphonique, les chefs d'État ont également discuté des questions liées à divers domaines des relations bilatérales azerbaïdjano-françaises.