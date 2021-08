Les accusations américaines sur le coronavirus « sorti d'un laboratoire » chinois sont sans fondement

Bakou, 5 août, AZERTAC

L'affirmation du gouvernement américain selon laquelle le nouveau coronavirus s'est échappé d'un laboratoire chinois est sans fondement et politiquement motivée, estime le sociologue et observateur politique allemand Heinz Dieterich.

Cette accusation fait partie des efforts de Washington pour détourner l'attention de ses problèmes intérieurs en attisant des conflits à l'étranger, car le modèle de gouvernance américain est structurellement épuisé, incapable de se réformer et atteint de "dysfonctionnements suicidaires" pour le reste du monde, écrit-il sur son blog, Science Freedom.

Il existe des preuves que "le virus a été détecté cliniquement dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis avant ou parallèlement à son émergence en Chine", note M. Dieterich, également professeur à l'Université autonome métropolitaine de Mexico.

Alors que Washington lutte pour rejeter la responsabilité de la pandémie sur les autres, "il existe des preuves médico-légales vérifiées que les Etats-Unis ont mené des expériences de guerre biologique, chimique et nucléaire sur leurs propres citoyens", dit-il.

Un rapport de 71 pages de la division des opérations spéciales de l'armée de Terre américaine à Fort Detrick a révélé que des spécialistes militaires avaient simulé une "attaque de guerre biologique" avec des bactéries dans le métro de New York en juin 1966, ajoute M. Dieterich.

Selon le sociologue, des preuves plus récentes indiquent la volonté de Washington de tromper la communauté internationale pour atteindre ses objectifs politiques, notamment en mentant sur la découverte d'armes de destruction massive en Irak et en parrainant secrètement l'extrémisme islamique en Syrie et dans d'autres endroits au Moyen-Orient.

Xinhua