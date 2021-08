L'Azerbaïdjan et l'Irak discutent de leur coopération dans le domaine des TIC

Bakou, 6 août, AZERTAC

Le ministre des Transports, des Communications et des Hautes technologies, Rechad Nabiyev, a rencontré le ministre irakien des Communications, Arkan Shahab, en visite en Azerbaïdjan pour participer à la deuxième réunion de la Commission mixte sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle entre le gouvernement azerbaïdjanais et le gouvernement irakien.

Les relations économiques entre les deux pays, y compris la coopération dans le domaine des TIC, ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.

Les parties se sont déclarés convaincues que la visite contribuerait à développer encore davantage les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Irak.