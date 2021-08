Antonio Guterres: Nous avons besoin de plus de 11 milliards de doses pour vacciner 70% de la population mondiale

Bakou, 6 août, AZERTAC

Dans un message vidéo préenregistré au Forum international sur la coopération vaccinale contre le Covid-19, que la Chine a accueilli virtuellement, le Secrétaire général a souligné la nécessité de rendre les vaccins accessibles à tous, partout dans le monde et le plus rapidement possible, selon le site de l’ONU.

Le Secrétaire général a estimé qu’il s’agit d’une question d’équité et de justice, avant d’insister sur la nécessité d’éviter l’émergence de nouveaux variants capables de résister aux vaccins actuels et de saper les efforts nationaux de vaccination.

Nous avons besoin de plus de 11 milliards de doses pour vacciner 70% de la population mondiale, ce qui est le seuil clef pour mettre fin à la phase aiguë de cette pandémie, a-t-il dit, ajoutant que cela sera le plus grand effort de santé publique de l’histoire.

Antonio Guterres a réitéré la nécessité d’un plan mondial de vaccination pour au moins multiplier par deux la production de vaccins et assurer une distribution équitable, en utilisant le Mécanisme COVAX comme plateforme. Nous avons également besoin d’un groupe de travail d’urgence -au niveau du G20- pour coordonner et mettre en œuvre ces efforts, a-t-il conclu.