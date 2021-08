Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 6 août au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Le président Ilham Aliyev a réitéré ses condoléances à son homologue Recep Tayyip Erdogan pour la perte en vies humaines à la suite de violents feux de forêt dans diverses régions de la Turquie, pays frère. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan est aux côtés de la Turquie dans la lutte contre les incendies et la prévention de leurs conséquences et a exprimé sa solidarité.

Le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses remerciements pour les condoléances et pour le soutien que par l'Azerbaïdjan apporte, sur instruction du président Ilham Aliyev, à la Turquie dans l'extinction des feux de forêt dès les premiers jours des incendies. Il a souligné que les pompiers azerbaïdjanais participent avec beaucoup de professionnalisme aux opérations de lutte contre les incendies.

Le président Ilham Aliyev a noté que 40 fourgons d’incendies supplémentaires étaient déjà partis et arriveraient demain, ajoutant que le nombre de camions de pompiers et d'équipements présents en zone d'incendies s’élèverait à 93. Le chef de l'Etat a dit qu'un hélicoptère, un avion amphibie et 510 pompiers opéraient en zone d'incendies.

Le président azerbaïdjanais a proposé d'y envoyer 200 pompiers spécialement formés supplémentaires, portant ainsi le nombre de pompiers azerbaïdjanais à 710 personnes.

Le président Recep Tayyip Erdogan a présenté ses remerciements pour ce soutien supplémentaire et a souligné que ce soutien est une manifestation claire de la fraternité et de l'amitié entre l'Azerbaïdjan et la Turquie.

Au cours de la conversation téléphonique, le président Ilham Aliyev a informé son homologue turc Recep Tayyip Erdogan des provocations commises par l'Arménie à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et a souligné que l'armée azerbaïdjanaise répondait dûment à ce genre de provocations de l'Arménie.

Le président Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que la Turquie avait toujours été aux côtés de l’Azerbaïdjan frère.

Lors de la conversation, les chefs d'État ont procédé à un échange de vues sur les processus régionaux dans la période post-conflit.