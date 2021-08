Les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et l’Irak ont augmenté cette année de près de 40 pour cent

Bakou, 6 août, AZERTAC

Les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et l’Irak ont enregistré cette année une progression de près de 40 pour cent, a déclaré Rechad Nabiyev, ministre azerbaïdjanais des Transports, des Communications et des Hautes technologies, lors de la deuxième réunion de la Commission mixte azerbaïdjano-irakienne pour la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle.

Le ministre azerbaïdjanais a dit que les deux pays avaient un grand potentiel pour augmenter davantage leurs échanges commerciaux.