L’Université d’Etat de Bakou et l’Université Lincoln élargissent leur coopération

Bakou, 6 août, AZERTAC

Un programme international de double diplôme en administration et gestion des affaires (MBA) est mis en œuvre au niveau du master sur la base d'un accord de coopération signé entre l'Université d'État de Bakou et l'Université Lincoln des Etats-Unis.

Le programme formera des spécialistes capables de classer les problèmes pratiques dans leurs activités professionnelles et de les résoudre efficacement, en utilisant les méthodes fondamentales et appliquées des sciences économiques et de gestion. Le personnel enseignant des deux universités spécialisées dans ce domaine sera impliqué dans le processus d'enseignement, a-t-on appris auprès de l’Université d’Etat de Bakou.