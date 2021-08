Les positions de l’armée azerbaïdjanaise subissent des tirs de la part des troupes arméniennes

Bakou, 7 août, AZERTAC

Vendredi 6 août, à 19h05, 23h30 et 23h50, les unités des forces armées arméniennes ont ouvert le feu depuis leurs positions situées dans le village d’Arazdeyen de la région de Vedi et les villages de Youkhary Zaghaly et Zerkend de la région de Bassarketcher sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise situées en direction du district de Sédérek de la République autonome du Nakhtchivan et de la région de Kelbédjer.

Il n’y a pas de perte en vies humaines ni de blessés dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises, selon le ministère de la Défense.

L'ennemi a été réduit au silence à la suite des mesures prises par les unités azerbaïdjanaises.