JO de Tokyo : le lutteur Hadji Aliyev décroche l’argent

Bakou, 7 août, AZERTAC

Le lutteur azerbaïdjanais Hadji Aliyev a décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo.

Concourant dans la catégorie des poids de 65 kg, le lutteur de style libre a battu ses adversaires sénégalais, kazakh et indien.

A la finale, son adversaire a été le Japonais Takuto Otoguro, devant lequel l’athlète azerbaïdjanais a perdu sa chance de décrocher l’or et s’est satisfait de l’argent.

Notez que l’équipe d’Azerbaïdjan possède 5 médailles, dont 2 en argent et 3 autres en bronze. Les médailles d’argent ont été remportées par le karatéka Rafael Aghayev et le lutteur Hadji Aliyev, alors que les bronzes appartiennent à Irina Kindzerska (judokate), Alfonso Dominguez (boxeur) et Rafig Husseynov (lutteur).