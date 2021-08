Le nouvel ambassadeur de Belgique présente une copie de ses lettres de créance au ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères

Bakou, 10 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu lundi une copie des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique en Azerbaïdjan, Michel Peetermans.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité l'ambassadeur Michel Peetermans pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions. Le ministre des Affaires étrangères a salué le développement réussi des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Belgique, ainsi que l'existence d'un large programme de coopération entre les deux pays. Dans le même temps, il a évoqué le partenariat mutuellement bénéfique de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé l’ambassadeur de Belgique de l'histoire de la politique d’agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, de la position de la communauté internationale à cet égard, de la Guerre patriotique de 44 jours, de la situation établie dans la région après la signature des déclarations trilatérales, de l'ampleur des destructions dans les territoires libérés et les travaux de restauration et de reconstruction qui y sont menés.

A son tour, l'ambassadeur Michel Peetermans a remercié le ministre azerbaïdjanais de l’avoir reçu et s’est dit satisfait de sa nomination en Azerbaïdjan. L'ambassadeur a évoqué le développement réussi des relations entre les deux pays, a abordé les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Belgique dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'éducation, et a mis en valeur l'importance des échanges d'étudiants.

Les parties ont discuté des différents aspects des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Belgique, ainsi que de la coopération au sein des organisations internationales.

Un échange de vues a eu lieu aussi sur d'autres questions d'intérêt mutuel.