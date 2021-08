Algérie : des forêts en proie aux flammes

Bakou, 10 août, AZERTAC

Les feux de forêt se propagent en Algérie, tuant au moins quatre personnes.

Selon l’agence de presse Reuters, quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées dans les feux de forêt dans des zones montagneuses à 100 kilomètres à l'est de la capitale algérienne. Les pompiers et hélicoptères sont impliquées à l’extinction des incendies survenus dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Rappelons que la Grèce, la Turquie, le Monténégro et un certain nombre d'autres pays européens souffrent actuellement des feux de forêt, causés par la chaleur et sècheresse.