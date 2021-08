Coronavirus : l'entrée autorisée au Canada pour les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés

Bakou, 10 août, AZERTAC

Le Canada a commencé unilatéralement lundi à autoriser l'entrée des citoyens américains et des résidents permanents entièrement vaccinés après que les deux pays ont décidé de fermer la frontière aux voyages non essentiels en raison de la pandémie de COVID-19 il y a 17 mois.

Toutefois, pour pouvoir entrer, les citoyens américains et les résidents permanents admissibles doivent vivre aux Etats-Unis et avoir laissé s'écouler 14 jours après avoir reçu un ensemble complet de vaccins approuvés par Santé Canada.

Ils doivent également fournir la preuve d'un test moléculaire négatif de la COVID-19 datant de moins de 72 heures et utiliser l'application ArriveCAN ou le portail Internet en ligne pour télécharger les détails de leur vaccination.

Par ailleurs, les visiteurs entièrement vaccinés qui se sont rétablis de la maladie et sont admissibles à entrer au Canada peuvent présenter la preuve d'un test moléculaire positif effectué entre 14 et 90 jours avant de traverser la frontière.

La journée de lundi marque également la fin des hôtels de quarantaine obligatoires. Auparavant, tous les voyageurs arrivant au Canada en provenance d'une destination internationale devaient se mettre en quarantaine dans un hôtel d'aéroport à leurs frais jusqu'à trois jours en attendant le résultat du test COVID-19.

De même, avant lundi, les vols internationaux n'étaient autorisés à atterrir qu'à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary, mais en vertu des nouvelles règles, les vols internationaux peuvent désormais atterrir à Halifax, Québec, Ottawa, Winnipeg et Edmonton.

Le gouvernement canadien prévoit d'ouvrir ses frontières aux visiteurs entièrement vaccinés du reste du monde à partir du 7 septembre. Tous les visiteurs étrangers devront avoir reçu l'un des quatre vaccins approuvés par le Canada, à savoir, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

De son côté, l'administration Biden a prolongé la fermeture de la frontière américano-canadienne pour les voyages non essentiels jusqu'au 21 août au moins, citant des inquiétudes concernant la propagation du variant Delta. Les voyageurs par voie aérienne et maritime sont toutefois exonérés, à la différence des passagers par train, ferry et bateau de plaisance.

Xinhua