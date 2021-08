Le président Ilham Aliyev reçoit le célèbre poète kazakh Olzhas Suleimenov VIDEO

Bakou, 12 août, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 12 août le célèbre poète et personnalité publique kazakh Olzhas Suleimenov.

Le président Ilham Aliyev s’est dit enchanté de saluer Olzhas Suleimenov dans son pays et a fait savoir qu'il était connu en Azerbaïdjan comme un grand ami du peuple azerbaïdjanais, un éminent représentant de la culture du Kazakhstan, pays frère, et une personnalité publique ayant toujours exprimé sa position de principe concernant toutes les questions.

Soulignant que l'éminent poète kazakh avait toujours soutenu l'Azerbaïdjan, le chef de l'Etat a déclaré qu'Olzhas Suleimenov avait toujours soutenu l’Azerbaïdjan dans le règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a dit que l'éminent poète avait été fidèle à ses racines, à son peuple même dans les moments les plus difficiles et avait fait tout son possible pour le développement réussi du Kazakhstan.

Soulignant les efforts de l'éminent poète pour renforcer l'unité du monde turcique et la solidarité entre les pays turcophones, le président Ilham Aliyev a déclaré que c'était important, surtout au moment où la situation dans le monde était en train de changer.

Le président Ilham Aliyev a rappelé qu'Olzhas Suleimenov avait été décoré de plusieurs prix prestigieux en Azerbaïdjan, a ajouté que l'Ordre de l'Honneur lui avait été décerné en mai dernier pour sa contribution au développement des liens culturels entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, et a remis l'ordre au grand poète kazakh.

Olzhas Suleimenov s’est déclaré fier d’être décoré de l'Ordre de l'Honneur de l'Azerbaïdjan et a présenté sa gratitude au chef de l'Etat. Il a évoqué avec satisfaction la libération des terres azerbaïdjanaises pendant la Guerre patriotique de 44 jours grâce à la direction clairvoyante du président Ilham Aliyev et a marqué qu'il avait soutenu moralement le peuple azerbaïdjanais pendant ces mêmes jours. Il a qualifié cette victoire de nouveau grand succès de l’ensemble du monde turc et ajouté que cela resterait gravé dans l’histoire.

Olzhas Suleimenov a souligné aussi les travaux de reconstruction menés sous la direction du président Ilham Aliyev dans les territoires libérés.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a offert un livre intitulé « Le Karabagh avant et après l'occupation » à Olzhas Suleimenov.