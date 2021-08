Australie : une quarantaine imposée dans la capitale après une pause de 13 mois

Tokyo, 12 août, AZERTAC

Une quarantaine d'une semaine a été imposée à Canberra, en Australie, après une pause de 13 mois, a informé le chef du Territoire de la capitale australienne Andrew Barr.

Pendant la période de quarantaine, les habitants de Canberra et des agglomérations voisines ne peuvent quitter leur domicile que pour travailler ou étudier, aller chez le médecin et acheter des produits de première nécessité, s'il n'est pas possible de travailler à distance.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, un total de 37 500 cas positifs du Covid-19 et 945 décès ont été enregistrés en Australie. La campagne de vaccination est lancée dans le pays depuis fin février, principalement avec des vaccins d'AstraZeneca et de Pfizer.