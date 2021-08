Les positions de l’armée azerbaïdjanaise en direction du Nakhtchivan et de Guédébey ont subi des tirs

Bakou, 13 août, AZERTAC

Jeudi 12 août, de 17h40 à 20h55, les forces armées arméniennes ont tiré avec des armes de gros calibres, ainsi que des fusils de précision depuis leurs positions situées dans la localité d’Arazdéyen du district de Védi et dans celles de Tchemberek et Toudjour du district de Tchembérek sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction du district de Sédérek de la République autonome du Nakhtchivan et du village de Zamanly de la région de Guédebey.

Il n’y a pas de perte en vies humaines ni de blessés dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.