Japon : environ 3 millions de personnes ont été appelées à évacuer

Tokyo, 13 août, AZERTAC

Les autorités japonaises ont émis des avertissements d'évacuation à 2,99 millions de personnes en raison de fortes pluies.

Des inondations et des glissements de terrain sont attendus dans les rivières en raison de fortes pluies, selon les médias japonais. L’appel d’évacuation s'applique aux préfectures du sud-ouest de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oicha et Kagoshima, ainsi qu'à Hiroshima et Shimane. Selon les météorologues, de fortes pluies se poursuivront dans ces régions du pays jusqu'à samedi, avec environ 300 millimètres de pluie par jour.

Le 13 août, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a demandé aux ministères concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des résidents locaux en raison des conditions météorologiques d'urgence.