Les positions de l’armée azerbaïdjanaise ont subi des tirs de la part des forces armées arméniennes

Bakou, 14 août, AZERTAC

Vendredi 13 août, de 16h25 à 20h30, les forces armées arméniennes ont tiré depuis leurs positions situées dans les localités d’Achaghy Zaghaly et Zerkend du district de Bassarkétcher et celle de Göysou du district de Tchembérek sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction des localités d’Istissou et Youkhary Aïrym de la région de Kelbédjer et du village de Galakend de la région de Guédebey, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.