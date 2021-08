Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan a déclenché la guerre du Salut et libéré ses terres historiques des occupants

Bakou, 15 août, AZERTAC

C'est une victoire historique pour nous. Car, comme vous l'avez mentionné, nos terres étaient occupées depuis 30 ans. C'était une grande injustice et une situation qui contredisait toutes les normes et tous les principes du droit international. Malheureusement, pendant 30 ans, le groupe de Minsk n'a pas réussi à résoudre ce problème. Il y a eu une certaine activité, mais il n'y a eu aucun résultat à la fin, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son entretien accordé à la chaîne de télévision CNN Turk.

« Le résultat était nul et les espoirs du peuple azerbaïdjanais ont été complètement anéantis. Car si les négociations restaient infructueuses pendant 30 ans, cela signifiait que cette question était en cours d’être gelé. Bien sûr, nous n'avons jamais eu l'intention de supporter cette situation. J'ai répété à plusieurs reprises ces dernières années que le peuple azerbaïdjanais ne se réconcilierait jamais avec cette situation, que nous libérerions à tout prix nos terres natales des occupants, et c'est ce qui s'est passé. Mes paroles se sont réalisées et l'Azerbaïdjan a déclenché la guerre du salut, libéré ses terres historiques des occupants, restauré la justice historique, expulsé les occupants de ses terres et restauré son intégrité territoriale », a précisé le président Ilham Aliyev.