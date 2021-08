Le président Ilham Aliyev : Nous soutenons le format 3+3 dans le Caucase du Sud

Bakou, 15 août, AZERTAC

Dans son entretien à la chaîne de télévision CNN Turk, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est exprimé aussi sur le format 3+3 dans le Caucase du Sud.

« J'ai discuté à plusieurs reprises de cette question avec mon cher frère, le président Recep Tayyip Erdogan, et nos positions coïncident. Nous soutenons ce format et espérons que les autres pays le rejoindront aussi. Je sais que la Géorgie n'est pas prête pour cela car il n'y a pas de relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie. C'est la position de la Géorgie, et nous devons la respecter. Néanmoins, les relations entre les pays de la région sont très importantes pour la coopération régionale, pour la stabilité et pour réduire à zéro le risque de guerre future », a déclaré le président azerbaïdjanais.

« Des projets concrets peuvent aussi être discutés. Après tout, il ne s'agit pas seulement d'une initiative politique. Tout d'abord, outre l'ouverture du corridor de Zenguézour et d'autres routes, car nous ne parlons pas seulement du corridor de Zenguézour, nous pouvons avoir d'autres projets de transport avec l'Arménie. Puis la restauration des relations commerciales et l’assurance d'une paix à long terme dans le Caucase du Sud. En d'autres termes, toutes ces questions sont très importantes », a fait savoir le président Ilham Aliyev.