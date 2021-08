Les positions de l’armée azerbaïdjanaise ont subi des tirs de la part des troupes arméniennes

Bakou, 15 août, AZERTAC

Dimanche 15 août, à 04h33 et 07h25, les unités des forces armées de l’Arménie ont tiré avec des armes de gros calibre depuis leurs positions situées dans la localité d’Arazdeyen de la région de Vedi sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise situées en direction du district de Sédérek de la République autonome du Nakhtchivan.

Les positions des forces armées azerbaïdjanaises en direction de la localité de Demirtchidam de la région de Kelbédjer ont subi, le 14 août de 19h08 à 19h17, des tirs depuis les positions de l’armée arménienne situées dans la localité de Zerkend de la région de Bassarkétcher. Les unités arméniennes ont été réduites au silence à la suite des mesures prises par l’armée azerbaïdjanaise, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

De plus, dans la soirée du 14 août, des groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire azerbaïdjanais, où sont temporairement stationnés des soldats russes de maintien de la paix, ont commis une provocation contre les unités azerbaïdjanaises autour de la ville de Choucha. Ainsi, vers 22h14, on a vu deux voitures civiles s’approcher de la localité de Khalfali. Des hommes armés sont sortis des véhicules, ont tiré en l'air en direction des positions azerbaïdjanaises et ont immédiatement quitté la zone.

Il n’y a pas de perte en vies humaines ni de blessés dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises.