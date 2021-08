Le président azerbaïdjanais : L'objectif essentiel était la libération du Karabagh et du Zenguézour oriental

Bakou, 15 août, AZERTAC

« L'objectif essentiel pour nous était la libération du Karabagh et du Zenguézour oriental. C'était notre mission historique. Toutes nos ressources ont été mobilisées », a souligné le président de la République Ilham Aliyev alors qu'il était interviewé par la chaîne de télévision CNN Turk.

« Nous marchions vers cet objectif jour et nuit, et nous l'avons finalement atteint. Maintenant, il y a de nouveaux objectifs. Ces objectifs sont de renforcer la victoire, d'assurer la sécurité de l'Azerbaïdjan, de reconstruire les terres libérées et d'empêcher le relèvement des forces revanchistes arméniennes », a précisé Ilham Aliyev.