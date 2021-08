Des inondations ont causé la mort de 62 personnes en Turquie

Istanbul, 16 août, AZERTAC

Le bilan des inondations qui ont frappé la région de la mer Noire en Turquie a atteint 62 morts, selon l’agence Anadolu.

Des inondations causées par des averses abondantes ont affecté, mercredi, la région de la mer Noire dans le nord du pays, faisant 52 morts dans la province de Kastamonu, selon un communiqué publié par l'Agence turque de Gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD).

Neuf autres personnes sont mortes dans la province de Sinop et une autre dans la province de Bartin.

Au total, 62 personnes sont portées disparues à Kastamonu, et 14 autres à Sinop, a déclaré samedi le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu, après une visite de contrôle dans le district de Bozkurt, dans la province de Kastamonu, accompagné du ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation, Murat Kurum, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez.

« Hier et aujourd'hui, nous avons livré 20 tonnes de nourriture rien que par hélicoptère », a déclaré le ministre Soylu, ajoutant que les autorités s'efforçaient de pourvoir aux besoins des victimes - notamment en procédant à l’inhumation des victimes, mais aussi en évaluant les dégâts.

Le ministre Kurum a indiqué que les trois provinces comptaient au moins 454 bâtiments gravement endommagés ou en ruine, ajoutant que les autorités étudiaient la possibilité de construire de nouvelles structures au cours de l'année prochaine.

Quelque 1 067 personnes à Bartin, 4 526 à Kastamonu et 2 492 à Sinop mènent des opérations de secours dans les zones touchées, a indiqué l'agence de gestion des catastrophes.

Au total, 359 personnes à Bartin, 1 480 à Kastamonu et 539 à Sinop ont été évacuées par hélicoptère et par bateau vers des zones sûres, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, 223 volontaires, neuf camions de services de restauration et 54 véhicules dépêchés dans la région par le Croissant-Rouge turc sont à pied d'œuvre sur le terrain.