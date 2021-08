Video-interview sur le Karabagh de Martin Ryan, un homme d’affaires français

Paris, 16 août, AZERTAC

Martin Ryan, un homme d'affaires français opérant en Azerbaïdjan, a accordé un entretien de deux heures au groupe de recherche et d'analyse « Cercle Jean Mermoz » basé à Toulouse, au cours duquel il a évoqué les 30 ans d'occupation des terres azerbaïdjanaises par l'Arménie. Dans cette interview intitulée "Le grand échiquier du Sud-Caucase", M. Ryan a parlé du transfert des Arméniens au Karabakh et du fait que le Karabakh et Erevan étaient des khanats azerbaïdjanais. Partageant le document de 1921, il a été noté que le Karabakh n'était pas « rattaché » à l'Azerbaïdjan comme le prétendaient les Arméniens, mais qu'il était maintenu en Azerbaïdjan en tant que territoire azerbaïdjanais. Il a affirmé que les Soviétiques menaient une politique de « diviser pour régner » en jouant la carte arménienne.

Il a souligné que malgré le fait que les Arméniens prétendent avoir existé dans la région depuis des temps anciens, même en Arménie, tous ces toponymes sont d'origine turque. En particulier les noms Khankendi, Shusha, ainsi que le mot Artsakh d'origine turque, utilisé par les Arméniens depuis 2017. Des Azerbaïdjanais vivaient à Zangazur.

L'homme d'affaires français a évoqué la guerre de 44 jours de l'automne 2020. Il a apporté des informations détaillées sur le cours et les résultats de la guerre. Il a évoqué la création du Groupe de Minsk de l'OSCE pour résoudre le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabakh et le processus de négociation vieux de 30 ans. Il a parlé du maintien du statu quo, de l'inertie du groupe de Minsk, des jeux et manœuvres des pays du groupe de Minsk.

Parlant de l'idée du leader national Heydar Aliyev de créer un État fort, de la préférence pour le multilatéralisme, il a été noté que ce dernier a tout d'abord renforcé la puissance économique du pays. Il a été déclaré que l'Azerbaïdjan, qui développe son économie depuis 30 ans, ainsi qu'une armée forte, a profité des conditions favorables créées l'année dernière pour libérer ses terres occupées par les Arméniens. Il a également été rappelé que l'Azerbaïdjan, qui a libéré ses territoires après une guerre de 44 jours, se prépare au retour des personnes déplacées dans leur pays d'origine, et à cette fin, les travaux de construction ont commencé.

Il a également été souligné dans l'interview que le discours de haine était principalement exprimé par la diaspora arménienne.

Il a été noté que l'ouverture du corridor de communication et économique de Zangazur apportera une grande contribution au développement de la région, en particulier de l'Arménie.