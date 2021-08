Le président azerbaïdjanais : Nous demanderons devant les tribunaux internationaux une indemnisation pour tous les dommages causés

Bakou, 17 août, AZERTAC

Nos forêts ont été détruites par les Arméniens. Maintenant, nous avons des photos prises de l’espace par « Azerkosmos » - avant l'occupation, il y avait des milliers d'hectares de forêt, et maintenant c’est combien. Les Arméniens ont détruit environ soixante mille hectares d'arbres et de forêts. Ils ont abattu, pillé et emporté. Ils seront également tenus pour responsables de ce pillage, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa visite dans la région de Kelbédjer.

Soulignant que les Arméniens ont empoisonné les rivières azerbaïdjanaises, le chef de l'État a indiqué que c’était la société étrangère qui avait empoisonné Okhtchoutchaï. « Chaque dommage est calculé. Un suivi est réalisé dans les villes et villages libérés de l’occupation, les documents de toutes les maisons sont en cours de préparation, les dommages sont déterminés et nous demanderons devant les tribunaux internationaux une indemnisation pour tous les dommages causés », a ajouté le président azerbaïdjanais.

Les ressources naturelles ont été pillées et exploitées, nos rivières ont été empoisonnées, nos forêts abattues, nos maisons détruites, nos mosquées démolies. Qui a fait tout cela ? Les Arméniens ! Ils doivent répondre et ils répondront », a dit Ilham Aliyev.