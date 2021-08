Le président Ilham Aliyev: Nos gisements d’or étaient exploités par des sociétés étrangères VIDEO

Bakou, 17 août, AZERTAC

Pendant l'occupation, les Arméniens ont également pillé illégalement nos ressources naturelles. Certaines sociétés étrangères les aidaient en la matière. Ces sociétés ont désormais deux choix : soit elles nous verseront des indemnités, soit elles répondront seront traduites devant la justice internationale, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son déplacement dans la région de Kelbédjer.

Le chef de l’Etat a fait savoir que des procédures judiciaires avaient été lancées.

« C’est nous qui l'avons lancé, nous avons invité des célèbres cabinets d'avocats internationaux et, aujourd’hui, des affaires judiciaires sont en cours de préparation. Nos gisements d'or à Söyudlu, dans la région de Kelbédjer, à Vejnéli, dans la région de Zenguilan, et ailleurs, étaient exploités par des sociétés étrangères. Ces sociétés ne savaient-elles pas qu'il s'agissait de terres azerbaïdjanaises ? Ils le savaient ! Mais ils l'ignoraient. Ils vont répondre maintenant. Nous l’avons dit, s'ils ne veulent pas que nous les honnissions à l'échelle mondiale, ils doivent payer pour les dommages causés, verser une indemnisation, et alors ils pourront vivre dans le calme », a précisé le président Ilham Aliyev.