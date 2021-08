Ilham Aliyev : Les routes revêtent une importance particulière pour le développement global du Zenguézour oriental

Bakou, 17 août, AZERTAC

Les routes revêtent une importance particulière pour le développement global du Zenguézour oriental. Lorsque le programme d'investissement pour les terres libérées a été rédigé, des tunnels ont été eux aussi inclus dans ces projets sur mon instruction, ainsi que des tunnels sont construits sur la route qui mène à Choucha et ici. La construction d’un tunnel est difficile, surtout dans un terrain montagneux si rude, mais exigeant à la fois de grandes dépenses. Mais nous le faisons et nous le ferons, parce que c’est nécessaire pour le développement de la région, du Zenguézour oriental, a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’un tunnel, long de 3-4 km, à construire sur la route Kelbédjer-Latchine.

« Lorsque les gens reviendront ici, ils auront très facilement des liens avec les autres régions de l'Azerbaïdjan. Les relations entre les régions de Kelbédjer et de Latchine se renforceront - la construction d'un aéroport est prévue dans la région de Latchine, - dans le même temps, les déplacements en direction de Kelbédjer-Göygöl-Gandja seront plus pratiques. Le travail réalisé en seulement 8-9 mois montre une fois de plus que nous avons une très forte volonté », a déclaré le chef de l'Etat.