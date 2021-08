Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la Photographie

Bakou, 19 août, AZERTAC

Le 19 août, c'est la Journée mondiale de la Photographie.

Le photographe australien Korske Ara a lancé en 2009 la première Journée mondiale de la Photographie. Célébrée pour la première fois en 2010, cette Journée est une fête mondiale de la science et de l'art de la photographie qui permet aux gens de s'exprimer et d'attirer l'attention du public sur tel ou tel sujet.

Chaque année, le 19 août, des photographes professionnels et amateurs du monde entier prennent différentes photos et les partagent via le hashtag #worldphotoday.