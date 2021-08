Le président du parlement de la République de Corée : Les changements fondamentaux en Azerbaïdjan m'ont surpris

Bakou, 19 août, AZERTAC

J'ai visité l'Azerbaïdjan il y a huit ans en tant que vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée. J'ai été très surpris par les changements positifs et le développement rapide en Azerbaïdjan au cours de cette période, a dit le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-Seug, en visite officielle en Azerbaïdjan.

« Le but de ma visite en Azerbaïdjan est d'élargir les relations bilatérales et de développer la coopération entre les deux pays. Nous avons rencontré le président Ilham Aliyev pour discuter des perspectives de développement ultérieur des relations entre la Corée et l'Azerbaïdjan. Nous participerons aux travaux de restauration et de reconstruction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation arménienne, en particulier dans le projet « Smart Village ». De plus, nous coopérerons sur de nouveaux types de projets d'énergies renouvelables. », a indiqué le président du parlement.

Park Byeong-Seug a rappelé que lors de sa visite en Azerbaïdjan, il rencontrerait la présidente du parlement azerbaïdjanais Sahibé Gafarova.