Les forces armées arméniennes ont tiré sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise en différentes directions

Bakou, 20 août, AZERTAC

Depuis le 19 août, de 17h24 et jusqu’au 20 août à 00h25, les unités des forces armées de l’Arménie ont tiré depuis leurs positions situées dans le village de Khanazakh de la région de Gorous, dans le village d’Achaghy Zaghaly de la région de Bassarkétcher et dans le village de Tchinarly de la région de Berd sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise situées en direction du village de Djaghazour de la région de Latchine, du village d’Istissou de la région de Kelbédjer et du village d’Esrik Djyrdakhan de la région de Tovouz.

De plus, le 20 août dès 01h23, des groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire azerbaïdjanais, où sont temporairement stationnés des soldats russes de maintien de la paix, ont tiré, par intervalles, avec des armes automatiques en direction des positions des unités azerbaïdjanaises situées autour de la localité de Khelfeli de la ville de Choucha, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Il n’y a pas de perte en vies humaines dans les rangs des forces armées azerbaïdjanaises.

La situation dans lesdites directions est stable.