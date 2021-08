Le président Ilham Aliyev : En tant que président du Mouvement des non-alignés, nous jouons un rôle important dans le système des relations internationales

Bakou, 24 août, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a toujours été un membre actif de l’Organisation des Nations Unies. Notre pays a même été élu membre non permanent du Conseil de sécurité il y a une dizaine d'années avec le grand soutien de la communauté internationale. 155 pays ont soutenu notre candidature, ce qui a démontré la réputation internationale et la politique étrangère active de l'Azerbaïdjan », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec Vladanka Andreeva, nouvelle coordinatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a dit qu’au cours de la présidence azerbaïdjanaise de deux ans, l’Azerbaïdjan avait pris des initiatives sur des questions importantes et abordé des questions mondiales importantes inscrites à l'ordre du jour de la communauté internationale.

« Désormais, en tant que président du Mouvement des non-alignés, la plus grande organisation internationale après les Nations Unies, nous jouons un rôle important dans le système des relations internationales et soutenons les initiatives du Secrétaire général de l'ONU, notamment dans la lutte contre le COVID. Comme vous le savez, à la fin de l'année passée, nous avons lancé, en tant que président du Mouvement des non-alignés, une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le coronavirus, ce qui a été notre contribution à la lutte mondiale contre la maladie. Nous avons également accordé de l’aide à plus de 30 pays. Nous avons fourni de l’aide financière et humanitaire, et nous avons partagé des vaccins avec les pays dans le besoin. Cela démontre notre programme en tant que membre responsable de la communauté internationale », a souligné le président Ilham Aliyev.