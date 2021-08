La première vice-présidente Mehriban Aliyeva participe à l’inauguration des établissements d’enseignement et d’éducation reconstruits dans l’arrondissement de Khazar

Bakou, 26 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, a participé jeudi 26 août à l’inauguration d’un certain nombre d’établissements d’enseignement et d’éducation reconstruits dans l’arrondissement de Khazar de Bakou.

Tout d’abord, Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a pris part à l’inauguration du nouveau bâtiment du gymnase Suleyman Rustem, spécialisé en langues étrangères, dans le bourg de Merdekan.

La première vice-présidente a pris connaissance des conditions mises en place dans l’établissement scolaire.

L'assistant du président azerbaïdjanais, Anar Alakbarov, a fait savoir que le bâtiment scolaire et celui du dortoir sur le territoire du gymnase, mis en service depuis 1960, avaient été démolis en raison de leur état inutilisable. A l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev, un nouveau bâtiment avait été construit à sa place.

X X X

Ensuite, la première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, s'est familiarisée avec le dortoir nouvellement construit de l'internat spécial n°12 dans le bourg de Chuvelan.

Il a été indiqué que 120 élèves handicapés âgés de 6 à 14 ans étudiaient à l'internat spécial n° 12, opérationnel depuis 1972. Le nouveau dortoir, qui comprend trois étages, a une capacité de 128 personnes. Il y a une salle à manger, une cuisine, un espace santé, une zone de loisirs, une bibliothèque, des salles de loisirs dans le bâtiment.

X X X

Puis, la première vice-présidente Mehriban Aliyeva s’est rendue au jardin d'enfants n°229 dans le bourg de Buzovna, ayant subi des travaux de reconstruction à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev, où elle a pris connaissance des conditions créées.

Construit auparavant comme une maison privée, le bâtiment a été transformé en jardin d'enfants depuis 1957. Le bâtiment, construit en 1937, avait été démoli en raison de son très mauvais état et un nouveau jardin d'enfants avait été construit sur le site à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev.