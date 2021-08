La première vice-présidente Mehriban Aliyeva remercie ceux qui lui avaient souhaité un bon anniversaire

Bakou, 28 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a remercié ceux qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire.

La première vice-présidente a partagé sur son compte Instagram une publication à cette occasion.

« Chers frères et sœurs,

Chers amis,

Je vous remercie sincèrement pour vos félicitations, vos beaux vœux à l’occasion de mon anniversaire. Votre attention et votre soutien me sont très précieux. Merci beaucoup pour votre amour, votre sincérité, votre respect et votre confiance. Je suis reconnaissante à chacun de vous de m'avoir donné la chaleur de votre cœur que je ressens profondément, qui m'encourage et m'aide toujours. Je vous souhaite à chacun une bonne santé, une longue vie et le bonheur. Qu’Allah le Très-Haut protège le peuple azerbaïdjanais et notre patrie natale !

Avec amour,

Votre MEHRIBAN », lit-on dans la publication de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva.