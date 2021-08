La première vice-présidente : Je remercie mes chers amis du Centre de réadaptation pour les enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme

Bakou, 28 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a remercié les enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme.

La première vice-présidente a partagé sur son compte Instagram une publication à cet égard.

Dans sa publication elle écrit :

« Je remercie mes chers amis du Centre de réadaptation pour les enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme.

Merci beaucoup pour vos vœux agréables et sincères. Comme vous êtes beaux et talentueux ! Je me souviens toujours avec de bons sentiments de nos rencontres avec vous et du temps que nous avons passé ensemble ! Je vous embrasse chaleureusement, je souhaite une bonne humeur à chacun d’entre vous et que tous vos souhaits soient exaucés.

Dans l’attente de vous revoir prochainement,

Votre MEHRIBAN ».