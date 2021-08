Une judokate azerbaïdjanaise décroche l’or aux Jeux paralympiques de Tokyo

Bakou, 28 août, AZERTAC

La judokate azerbaïdjanaise Sevda Valiyeva a remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Ayant concouru dans la cétagorie des poids de 52 kg, l’athlète azerbaïdjanaise a battu ses adversaires kazakhe, turque et ouzbek, et montée sur la plus haute marche du podium.