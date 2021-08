Les relations culturelles entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie se développent avec succès

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le premier vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture, Vaguif Aliyev, a rencontré venredi dernier une délégation conduite par le président de l'Agence nationale aux affaires religieuses de Géorgie, Zaza Vachakhmadze.

Il a été évoqué lors de la rencontre que les relations culturelles entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie se développaient avec succès. Il a été souligné qu’à la suite d'une coopération active entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, un certain nombre de projets économiques a été mis en œuvre, a-t-on appris auprès du ministère azerbaïdjanais de la Culture.