La première vice-présidente Mehriban Aliyeva félicite les athlètes azerbaïdjanais médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Bakou, 28 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a présenté ses félicitations aux athlètes azerbaïdjanais médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

« Je félicite sincèrement nos athlètes - les médaillés d'or Chéhané Hadjiyeva, Vugar Chirinli, Saleh Raman, Sevda Valiyeva, Khanym Husseynova, Husseyn Rahimli, les médaillés de bronze Pervin Mammadov et Namig Abasly pour leur brillante victoire. Faisant preuve d'une excellente capacité physique et d'une invincible détermination à gagner, vous avez dignement représenté l'Azerbaïdjan aux XVIes Jeux paralympiques d'été de Tokyo 2020. Les résultats élevés que vous obtenez sont une preuve claire de vos capacités, de votre excellent entraînement, de votre détermination et de votre volonté. Je souhaite une bonne santé, de nouvelles réussites et présente mes meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous et aux autres membres de notre équipe paralympique », indique la publication que la première vice-présidente a partagée sur son compte Instagram.