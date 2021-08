Le président Ilham Aliyev félicite les athlètes azerbaïdjanais des médailles d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a adressé ses félicitations aux autres athlètes azerbaïdjanais médaillés d’or aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2021.

A cet égard, le président de la République a partagé une publication sur son compte Instagram.

« Le nombre de médailles d'or remportées par notre équipe aux Jeux paralympiques d'été de Tokyo 2020 s’est élevé à six. A cette occasion, je félicite sincèrement Sevda Valiyeva, Khanym Husseynova et Husseyn Rahimli, qui ont décroché de nouvelles médailles d'or, et présente mes vœux de nouvelles réussites à notre équipe ! », lit-on dans la publication du chef de l’Etat.