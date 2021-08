La première vice-présidente félicite les autres athlètes azerbaïdjanais médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Bakou, 29 août, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a félicité sur son compte Instagram officiel les autres athlètes azerbaïdjanais médaillés d’or et de bronze aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020.

« Nos nouvelles victoires, nos nouvelles médailles ! Je félicite sincèrement nos athlètes - les médaillés d'or Elvin Astanov, ayant établi un nouveau record du monde, Dursédef Karimova et le médaillé de bronze Ilham Zakiyev. Je vous souhaite à tous et aux autres membres de notre équipe paralympique une bonne santé et de nouvelles réussites », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.