Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva visitent les expositions organisées à Choucha VIDEO

Choucha, 30 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité le 30 août les expositions « Le Karabagh est la perle de la culture azerbaïdjanaise » et « De nouveau dans la région natale : les perles d'art du Karabagh » organisées par la Fondation Heydar Aliyev dans le cadre des Journées de la poésie de Vaguif à Choucha.

D’abord, le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont visité l’exposition « Le Karabagh est la perle de la culture azerbaïdjanaise » à la Galerie de peinture de Choucha.

Des œuvres de Böyukagha Mirzézadé, Toghroul Nerimanbeyov, Maral Rahmanzadé, Nadir Abdurrahmanov, Mikayil Abdoullaïev, Udjal Hagverdiyev, Musseyib Emirov et d'autres célèbres artistes azerbaïdjanais sont présentées à cette exposition organisée par la Fondation Heydar Aliyev. L'exposition couvre largement les paysages, les écrivains, les tapis, les chevaux, le mugam du Karabagh et la victoire dans la Guerre patriotique.

X X X

Ensuite, le président de la République et la première dame ont visité l’exposition « De nouveau dans la région natale : les perles d'art du Karabagh » à la Galerie du tapis à Choucha, restaurée et réparée par la Fondation Heydar Aliyev. Organisée par la Fondation Heydar Aliyev et présentée par le Musée national du tapis d'Azerbaïdjan, l'exposition abrite des tapis à poils longs et à poils ras, des produits de tapis, des ensembles de broderie et de vêtements nationaux et des échantillons artistiques de métal. L'exposition comprend aussi des échantillons de tapis de la collection du Musée national d'histoire d'Azerbaïdjan.

X X X

Une autre exposition intitulée « La mémoire. L’histoire en photos » a été organisée par la Fondation Heydar Aliyev dans le cadre des Journées de la poésie de Vaguif à Choucha. L'exposition de photos incarne l'histoire ancienne, la riche culture, la belle nature et les traditions de l'Azerbaïdjan.

Des photos reflétant les atrocités et les destructions commises par les Arméniens dans les régions et villes libérées de l’occupation y sont aussi présentées. L'exposition abrite également des photos représentant les crimes commis par l'Arménie contre la population civile pendant la Guerre patriotique.