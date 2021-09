Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et iranienne ont eu un entretien téléphonique

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Les ministres des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République islamique d’Iran, MM Djeyhoun Baïramov et Hussein Amir Abdollahian ont eu un entretien téléphonique mardi soir.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité son homologue pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Djeyhoun Baïramov a souligné l'existence des relations d’amitié et de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, basées sur les racines historiques profondes, d’un vaste programme de coopération bilatérale et a évoqué la mise en œuvre réussie d'un certain nombre de projets par les deux pays.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur l’état actuel dans la région et certaines questions de la coopération bilatérale.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a invité son homologue iranien à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan.