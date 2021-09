Ouverture des candidatures pour le Prix du Roi Fayçal

Bakou, 1er septembre, AZERTAC

Le processus de nomination pour la 45e édition du Prix du Roi Fayçal (KFP) 2023 est ouvert, a annoncé aujourd'hui le secrétariat général du KFP.

Le prix prestigieux, parrainé par la Fondation du Roi Fayçal, récompense des contributions exceptionnelles au service de l'Islam, des études Islamiques, de la langue et de la littérature arabes, de la médecine et de la science. Le prix annuel a une valeur totale de 1 million de dollars.

Le secrétaire général du KFP, Dr. Abdulaziz Alsebail, a déclaré que les comités des prix déterminent chaque année un sujet scientifique pour chacun des quatre prix.

« Pandémies et développement de vaccins » sera le thème du prix de médecine et « Architecture Islamique » pour les études Islamiques.

Le sujet du prix de langue et littérature arabes est « Narration arabe classique et théories modernes », et le prix scientifique sera décerné dans le domaine de la « Chimie ».

Le service à l'Islam est un prix d'appréciation décerné à quelqu'un qui a joué un rôle de premier plan au service de l'Islam et des Musulmans, intellectuellement, scientifiquement et socialement, à travers divers travaux, activités, programmes et projets qui ont eu un impact positif sur la communauté musulmane.

Les candidatures resteront ouvertes jusqu'au 31 mars 2022 et peuvent être envoyées par la poste, par courrier électronique ou soumises via le site Web de KFP : www.kingfaisalprize.org/nomination.

Le Prix du Roi Fayçal a été créé en 1979. Tout au long de son existence, 275 récipiendaires de 43 pays ont été honorés en reconnaissance de leurs mérites exceptionnels et 21 d'entre eux ont par la suite obtenu le prix Nobel.

SPA